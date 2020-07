Oficial. Terenul forestier, din judetul Constanta, ce va fi ocupat de conducta de gaze Țarmul Marii Negre - Podisor

În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 679 din 30 iulie a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 567/2020 privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A., a terenului în suprafață de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Podișor.



Astfel, potrivit actului normativ semnat de primul ministru Ludovic Orban, și contrasemnat de ministrul mediului, apelor și pădurilor, Costel Alexe și de secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, „se aprobă ocuparea temporară din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., a terenului forestier în suprafață de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale "Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre - Podișor".



Terenul forestier în cauză se află în proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prin Direcția Silvică Constanța, Ocolul Silvic Murfatlar, localizat astfel:

U.P. III Hagieni, u.a. 23 B% = 0,0366 ha, u.a. 26 B% = 0,0406 ha;

U.P. IV Cobadin, u.a. 44% = 0,2080 ha, u.a. 88 C% = 0,5982 ha, u.a. 69 N% = 0,1173 ha, u.a. 70 N% = 0,0986 ha.



Totodată se va mai ocupa și din terenul forestier aflat la Direcția Silvică Giurgiu, Ocolul Silvic Ghimpați, localizat în U.P. II Milcovăț, u.a. 75 R% = 0,9090 ha.



Ocuparea temporară din fondul forestier național a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrișarea vegetației forestiere, după cum urmează: pe raza Ocolului Silvic Murfatlar, U.P. III Hagieni, u.a. 23 B% = 0,0366 ha, u.a. 26 B% = 0,0406 ha și U.P. IV Cobadin, u.a. 44% = 0,2080 ha și u.a. 88 C% = 0,4670 ha.



Ocuparea temporară a terenului forestier se face pe toată durata de execuție și existență în fondul forestier național a conductelor aferente proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale "Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre - Podișor", conform Legii nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.



Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. a achitat în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, aflat în administrare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, garanția pentru ocuparea temporară a terenului prevăzut la art. 1, în suprafață de 2,0083 ha, în cuantum de 190256,74 lei, cu ordinul de plată nr. A15A - referință nr. 254 din 3.03.2020.



Predarea terenurilor forestiere de către ocoalele silvice care asigură administrarea se va face numai după achitarea de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. a obligațiilor bănești prevăzute de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic.



La dezafectarea obiectivului, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. are obligația redării în circuitul silvic a terenului.



Despre proiect. Traseu, județe traversate, valoare



Traseul proiectului urmează direcția generală de la Sud-Est spre Vest, traversând județele Constanța, Călărași și Giurgiu.



Pe teritoriul județului Constanța, conducta este situată pe teritoriul administrativ al comunelor Tuzla, Costinești, Topraisar, Amzacea, Mereni, Chirnogeni, Cobadin,Peștera, Rasova.



Pe teritoriul județului Călărași, conducta este situată pe teritoriul administrativ al comunelor Borcea, Jegălia, Perișoru, Dragalina, Ștefan Vodă, Cuza Vodă, Grădiștea, Independența, Alexandru Odobescu, Ciocănești, Dorobanțu, Ulmu, Lupșanu, Mânăstirea, Frăsinet, Curcani, Mitreni, Radovanu, Crivăț.



Pe teritoriul județului Giurgiu, conducta este situată pe teritoriul administrativ al comunelor Hotarele, Greaca, Isvoarele, Prundu, Băneasa, Călugăreni, Stoenești, Schitu, Iepurești, Ghimpați, Bulbucata, Letea Nouă, Clejani, Bucșani.



Proiectul cuprinde următoarele obiective de investiții:

- Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Amzacea cu lungimea totală de 308,3 km, compusă din două tronsoane:



# Tronson Marea Neagră – Amzacea în lungime de 32,4 km cu diametrul 1200 mm;



# Tronson Amzacea – Podișor în lungime de 275,9 km cu diametrul 1000 mm;

- Stație de primire-lansare godevil aflată la km 32,4 în zona comunei Amzacea;

- Nod Tehnologic pentru Interconectare cu Conducta de Tranzit T1;

- Nod Tehnologic pentru Interconectare cu Sistemul Național de Transport în zona Vlașin;

- Interconectare cu Stația de Comprimare Gaze Podișor.



De-a lungul traseului conductei se vor amplasa 20 de stații de robinete de secționare, precum și 10 stații de protecție catodică situate în cadrul stațiilor de robinete de secționare.



Valoarea totală estimată a proiectului este de 360,4 milioane EURO, iar termenul estimat de finalizare este anul 2021.