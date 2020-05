Oficial UE: Romania, Polonia și Marea Britanie, printre țarile care nu au atins varful epidemiei

România, Polonia, Marea Britanie, Suedia și Bulgaria sunt cele cinci state europene care încă nu au atins vârful epidemiei de coronavirus, a declarat luni Andrea Ammon șefa agenției UE pentru controlul bolilor, citată de Hotnews. Oficialul l-a contrazis astfel pe premierul britanic Boris Johnson care anunța recent că țara sa a depășit acest punct critic […] The post Oficial UE: România, Polonia și Marea Britanie, printre țările care nu au atins vârful epidemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.