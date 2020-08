Oficial! Un fals procuror, arestat preventiv la Constanta

Cu ocazia constatării infracțiunii flagrante, asupra inculpatului, pe lângă suma de 6.000 euro, a mai fost găsită și o legitimație falsă de „procuror șef birou”.

Tribunalul Constanța a decis ieri arestarea preventivă a unui bărbat acuzat de pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată.„Solutia pe scurt: În baza art. 226 C.p.p. Admite propunerea Parchetului de pe lângă ÎCCJ – DIICOT Serviciul Teritorial Constanţa. În baza art. 223 alin. 2 teza a -II- a C. proc. pen. rap. la art. 202 din C. proc. pen., Dispune arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu cu data de 31.07.2020 şi până la data de 29.08.2020, inclusiv, a inculpatului. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pentru inculpat şi punerea acestuia în imediată executare. În baza art. 227 alin. 2 c.p.p. Respinge ca nefondată cererea formulată de apărătorul inculpatului de luare faţă de acesta a unei măsuri mai puţin restrictive . În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare“, potrivit minutei judecătorești.În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:În perioada mai – 30 iulie 2020, inculpatul ar fi pretins și ar fi primit de la o persoană (martor în cauză) suma de 11.000 euro (în două tranșe de 5.000 respectiv 6.000 euro) în schimbul influenței pe care ar fi afirmat că o are asupra unor procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia și D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța.Concret, inculpatul ar fi promis că îi va determina pe aceștia să dispună soluții favorabile față de martor, în două cauze în care acesta este cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul circulației și a uneia de tăinuire.De menționat este faptul că, în data de 30 iulie 2020, cu ocazia constatării infracțiunii flagrante, asupra inculpatului, pe lângă suma de 6.000 euro, a mai fost găsită și o legitimație falsă de „procuror șef birou”, folosită pentru a-i întări convingerea martorului că este magistrat și implicit că influența sa ar fi una reală.Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.