Oficial ungar: Este ofensator pentru natiunea maghiara ca marcarea in fiecare an a Tratatului de la Trianon va fi sarbatoare in Romania

Marcarea in fiecare an a Tratatului de la Trianon ca sarbatoare in Romania este un fapt uimitor si profund ofensator pentru natiunea maghiara, afirma Arpad Janos Potapi, secretar de stat responsabil pentru politici nationale al Cancelariei Prim-ministrului ungar, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon.