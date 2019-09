OFICIAL - Vlad Chiricheș a plecat de la Napoli: a semnat cu alta echipa din Serie A

Vlad Chiricheș, fundașul celor de la Napoli și al echipei naționale a României, a fost împrumutat de Napoli la Sassuolo pentru un an, cu obligație de cumpărare la finalul sezonului pentru cei de la Sassuolo.

Chiricheș a fost cedat de Napoli pentru 12 milioane de euro, plus bonusuri. Mutarea se va face în primul an sub formă de împrumut, iar în vara viitoare transferul va deveni definitiv.

"Sassuolo anunță finalizarea următoarei operațiuni în mercato: Chiricheș (născut în 1989, fundaș) a fost împrumutat un an cu obligația cumpărării definitive de la Napoli.", anunță site-ul oficial al celor de la Sassuolo.