Oficialii ONU avertizeaza asupra perspectivei unei foamete devastatoare in Yemen

Milioane de bărbaţi, femei şi copii din Yemen, o ţară devastată de război, se confruntă iar cu spectrul foametei, au avertizat miercuri oficiali ai ONU care au făcut apel, din nou, la contribuţii financiare, informează Reuters preluat de mediafax.

"Suntem acum într-o numărătoare inversă pentru o catastrofă", i-a avertizat directorul executiv al Programului Alimentar Mondial al ONU David Beasley pe membrii Consiliului de Securitate. "Am mai trecut prin asta înainte ... Am tras şi atunci semnalul de alarmă".ONU descrie situaţia din Yemen ca fiind cea mai mare criză umanitară din lume, 80% din populaţie având nevoie de ajutor."Dacă alegem să privim în altă parte, nu există nicio îndoială în mintea mea că Yemenul se va cufundat într-o foamete devastatoare în câteva luni", a mai declarat Beasley.O coaliţie militară condusă de Arabia Saudită a intervenit în Yemen în 2015, sprijinind forţele guvernamentale care luptă împotriva grupării houthi, aliată a Iranului.Oficialii ONU încearcă să reînvie discuţiile de pace pentru a pune capăt războiului în condiţiile în care suferinţele populaţiei sunt agravate de colapsul economic şi valutar, dar şi de pandemia de COVID-19.La sfârşitul anului 2017, subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare şi coordonator al asistenţei de urgenţă Mark Lowcock a avertizat că Yemenul se confrunta la acel moment cu "cea mai mare foamete pe care lumea a văzut-o de mai multe decenii, cu milioane de victime"."Am prevenit foametea acum doi ani", a declarat Lowcock miercuri în faţa Consiliului de Securitate."Mai mulţi bani pentru operaţiunile de asistenţă sunt cel mai rapid şi mai eficient mod de a sprijini chiar acum eforturile de prevenire a foametei".Mark Lowcock a precizat că ONU a primit pentru operaţiunile sale umanitare în Yemen mai puţin de jumătate din necesarul pentru acest an, aproximativ 1.5 miliarde de dolari. Anul trecut, totalul contribuţiilor financiare a fost de 3 miliarde de dolari.