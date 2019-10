Ofiterii de Securitate din dosarul uciderii lui Gheorghe Ursu au fost achitati

Fostii ofiteri de Securitate Marin Parvulescu si Vasile Hodis au fost achitati, joi, in dosarul in care erau acuzati de infractiuni contra umanitatii, acuzatii legate de ancheta care a dus la decesul in arest al disidentului Gheorghe Ursu. Procurorii cerusera pedepse de 25 de ani de inchisoare in cazul celor doi fosti ofiteri.