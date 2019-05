Oil Terminal SA anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018

Începând cu data de 07 iunie 2019 (data plăţii) către acţionarii înregistraţi la data de 17 mai 2019 în Registrul Acționarilor societății ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Data ex-date stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor este 16 mai 2019.Prin Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 24 Aprilie 2019 s-a stabilit valoarea dividendului brutla 0,00007858lei/actiune. Impozitul pr dividende va fi calculat si reţinut de către Societatea OIL TERMINAL, din dividendul brut şi plătit la bugetul statului, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, iar acţionarii vor încasa dividendele la valoarea netă.Modalităţile de plată a dividendelor sunt următoarele:I.Prin Participanti (Bănci Custode sau Brokeri):persoane fizice si juridice care au cont deschis la un participantla Sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central:Pentru acţionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la Data de înregistrare deţin acţiuni evidenţiate in Secţiunea a II a Registrului Acţionarilor OIL TERMINAL S.A. in contul deschis la un Participant, dividendele vor fi plătite automat prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central in conturile Participanţilor la Data Plaţii, daca acţionarii respectivinu si-au exprimat si comunicat opţiunea de plata amanata către Participant, iar Participantul nu a comunicat-o Depozitarului Central in cadrul raportării de la Data de inregistrare.II.Plaţi prin virament bancar( in conturi deschise in lei la o banca din România) pentru acţionarii persoane fizice si juridice nereprezentați de Participant:Începând cu data prezentului comunicat, actionarii persoane fizice si juridicenereprezentați de Participanțcare doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita si transmite catreDepozitarul Centraldocumentele necesare, astfel:a.Actionarii persoane fizice nereprezentati de Participant, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor trimite la Depozitarul Central o solicitare scrisa pentru plata dividendelor prin virament bancar in care se va preciza banca si contul (codul IBAN) deschis pe numele actionarului, insotita de:copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal–certificata de titular „conform cu originalul”;extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele actionarului, cu precizarea codului IBAN, in original;copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul –certificata de titular „conform cu originalul”;Copie dovada plata tarif colectare cod IBAN b.Actionarii persoane juridicenereprezentati de Participant, prin reprezentant legal sau conventional, vor trimite la Depozitarul Central o solicitare scrisa, semnata si stampilata, pentru plata dividendelor prin virament bancar in care se va preciza banca si contul (codul IBAN) deschis pe numele actionarului, insotita de:-copie a certificatului de inmatriculare–certificata de titular „conform cu originalul”;-copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta –pentru entitatile de nationalitate straina) –certificata de titular „conform cu originalul”;-copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul –certificata de titular „conform cu originalul”;-extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului-persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;-Copie dovada plata tarif colectare cod IBAN Înregistrarea codului IBAN de către Depozitarul Central va fi taxata conform grilei de tarife percepute deţinătorilor de instrumente financiare si suportata de către fiecare acţionar in parte. Pentru a beneficia de această modalitate de plată acționarii sunt invitați să se adreseze direct Depozitarului Central la numărul de telefon 021.408.58.56; 021.408.59.23 și /sau adresă de e-mail dividende@depozitarulcentral.ro.Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.III.Plaţi in numerar incepand cu data de 07.06.2019pana la data de 07.06.2022Pentru actionariinereprezentati de un Participant, persoane fizice, care nu solicita si/sau nu transmit documentele necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face in numerar, prin punere la dispozitie de catre Societatea OIL TERMINAL SA a sumelor cuvenite, prin intermediul Depozitarului Central, la unitatile Bancii Transilvania SA din intreaga tara.Dividendele se pot ridica de catre actionari personal sau prin reprezentant legal sau conventional, astfel:-Orice plata efectuata la ghiseu va fi confirmata prin semnatura de persoana care ridica efectiv sumele de bani, pe chitanta aferenta platii respective,-Pentru acţionarii nereprezentati de un Participant, persoane fizice rezidende care se prezintă personal la ghişeu, platadividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (CNP). Acţionarul al cărui CNP inscris in actele prezentate la ghişeu nu concorda cu cel inscris in evidentele Depozitarului Central, se va adresa acestuia din urma;-Pentru acţionarii nereprezentati de un Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghişeu,plata dividendelor se face in baza paşaportului a cărui serie si număr trebuie sa corespunda cu cele din evidentele Depozitarului Central;-Pentru acţionarii nereprezentati de un Participant, persoane fizice, avand varsta sub 14 ani, platadividendelor se face prin tutore/parintele minorului, in baza următoarelor documente: certificatul de nastere al actionarului care trebuie sa aiba inscris codul numeric personal (CNP), o fotocopie certificata pentru conformitate cuoriginalul, actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti, o fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul si actul de identitate al tutorelui/parintelui,o fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul tutorelui/curatorului;-Pentru acţionarii nereprezentati de un Participant, persoane fizice,avand instituita curatela, platadividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza următoarelor documente: actul de indentitate al actionarului care trebuie sa aiba inscris codul numeric personal (CNP), o fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul, actul juridic ce instituie curatela, o fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul si actul de identitate al curatorului,o fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul tutorelui/curatorului;-Pentru acţionariinereprezentati de un Participant,persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu, ci împuternicescin acest senso alta persoana, plata dividendelor se face împuternicitului respectivei persoane, in baza următoarelor documente: act identitate împuternicit, procura speciala autentificata la notariat (eliberată cu maxim 3 ani anterior datei în care se efectuează plata) care cuprinde pentru actionar/imputernicit -nume, prenume CNP si împuternicirea pentru ridicarea dividendelor; documentele menţionate se prezintă in original, o fotocopie a acestora (conforma cu originalul) se retine la banca.Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.Situatii exceptionale:Nu se va efectua plata dividendelor la ghiseu in urmatoarele cazuri:catre actionarii nereprezentati de Participant al caror C.N.P. din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in evidentele Agentului de plata si primite de la Depozitarul Central S.A. Bucuresticatre mostenitorii actionarilor nereprezentati de Participant decedati inscrisi in Fisier. (Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti).Acțiuni deținute în coproprietateIn cazul acţiunilor deţinute in coproprietate la Data de înregistrare, plata dividendelor se va efectua după cum urmeaza:-in cazul plaţilor in numerar, plăţile se vor face cu condiţia ca toti coproprietarii sa se prezinte la Banca Transilvania, personal sau prin reprezentantul legal si/sau convenţional si sa prezinte documentele prevăzute pentru plăţile in numerar;-in cazul plaţilor către cei care au deschis cont la Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai cărui clienţi sunt;-in cazul plaţilor prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate in contul indicat de către toti coproprietarii in baza solicitării comune adresate Depozitarului Central;-in situaţia in care coproprietarii solicita atât inregistrarea de către Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra acţiunilor ca efectal ieşirii din indiviziune, cât si plata directa către fiecare dintre coproprietari conform numărului de acţiuni dobândite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor iar societatea va calcula sumele de bani corespunzătoare fiecărui fost coproprietar, plata urmând a se realiza conform prezentei proceduri.Documentele suport prezentate într-o altă limbă decât limba română și/sau emise de autorități străine, trebuie depuse apostilate/supralegalizate, dacă este cazul, fiind necesară traducerea legalizată în limba română.Obligaţia de plată a dividendelor nete cuvenite acţionarilor OIL TERMINAL SA pentru exerciţiul financiar 2018este supusă prevederilor generale în materia prescripţiei, fiind prescrisă începând cu data de 07Iunie 2022, respectiv în termen de 3 (trei) ani de la data începerii plăţii, respectiv 07Iunie 2019.Orice modificări de date in registrul acţionarilor se realizează numai de către Depozitarul Central SA -cu sediul in Bucureşti, Sector 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3, 8 si 9, tel. 021/408 5800-la solicitarea actionarului/împuternicitului acestuia. De asemenea, Depozitarul Central S.A. și agentul de Plată pot solicita informații suplimentare după verificarea cererilor de plată a dividendelor aferenteanului 2018.