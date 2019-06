Oil Terminal SA, precizari despre procesul intentat Curtii de Conturi a Romaniei. Decizia este definitiva

Societatea OIL TERMINAL informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca prin prin Decizia civila nr.592/02.05.2019, pronuntata in dosarul nr.10/36/2019, Curtea de Apel Constanta a respins ca nefondat recursul promovat de catre Oil Terminal S.A. impotriva sentintei civile nr.580/13.04.2018 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosar nr. 3752/118/2016 in contradictoriu cu Curtea de Conturi a Romaniei.„Mentionam ca decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva, datele sunt preluate de pe portalul instantelor de judecata, sentinta urmeaza a fi redactata si comunicata partilor”, transmite societatea Oil Terminal printr-un raport publicat de Bursa de Valori București.Reamintim ca in data de 07.06.2016, Oil Terminal S.A. a depus la Tribunalul Constanta o contestatie impotriva Incheierii nr.35/19.05.2016 emisa de catre Curtea de Conturi a Romaniei prin care a solicitat anularea masurilor dispuse de organul de control (recuperarea indemnizatiilor de la membrii Consiliului de Administratie care si-au inceput activitatea inainte de a semna contractul de mandat sau care nu s-au prezentat personal la sediul societatii la sedintele Consiliului de Administratie). Cererea de chemare in judecata a format obiectul dosarului nr. 3752/118/2016, aflat pe rolul Tribunalului Constanta.