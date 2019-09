Olafur Eliasson a fost numit ambasador al bunavointei pentru schimbari climatice de catre PNUD

Artistul danezo-islandez Olafur Eliasson a fost numit ambasador al bunăvoinţei pentru schimbări climatice de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), a anunţat duminică organizaţia cu sediul în New York, citată de DPA, potrivit Agerpres.

"Adevărul este că ne priveşte pe toţi. De aceea trebuie să luam cu toţii în serios urgenţa climatică", a declarat Olafur Eliasson, citat într-un comunicat."Din postura de artist, cultura cred că oferă acces şi ajută la înţelegerea provocărilor actuale", a adăugat el.

Eliasson, care locuieşte şi lucrează în Berlin, a devenit faimos pentru instalaţiile sale de proporţii, precum "The Weather Project", de la Galeria Tate Modern din Londra, şi "The New York City Waterfalls", de-a lungul ţărmului din Manhattan şi Brooklyn.



Printre ceilalţi ambasadori ai PNUD care promovează obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU - combaterea sărăciei şi inegalităţii şi stoparea schimbările climatice - se numără fotbaliştii Didier Drogba şi Iker Casillas, dar şi actorii Antonio Banderas, Padma Lakshmi, Michelle Yeoh şi Nikolaj Coster-Waldau.