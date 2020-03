Olanda returneaza Chinei 600.000 de masti sanitare, din cauza problemelor de calitate

Olanda a retras sute de mii de măşti importate din China şi distribuite în spitalele olandeze pentru a face faţă pandemiei de COVID-19, deoarece nu răspundeau criteriilor de calitate, a informat sâmbătă Ministerul Sănăţii, notează AFP, citată de Agerpres. După ce a primit la 21 martie “o livrare a unui fabricant chinez de măşti cu un The post Olanda returnează Chinei 600.000 de măsti sanitare, din cauza problemelor de calitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.