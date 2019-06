Olanda va juca finala Ligii Natiunilor, dupa ce a a invins Anglia

Olanda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentativa Olandei a invins aseara, la Guimaraes, cu scorul de 3-1 dupa prelungiri, nationala Angliei, si s-a calificat in finala Ligii Natiunilor. Anglia a condus cu 1-0, dupa golul marcat de Rashford in minutul 32, din penalti. Golurile invingatorilor au fost marcate de De Ligt ’73, Walker ’97 (autogol) si Promes ‘114. Luka Jovic, primul mare transfer al verii pentru Real Madrid! Anuntul OFICIAL In finala, olandezii vor intalni echipa Portugaliei, duminica, la Porto. Invinsii din semifinale, Elvetia si Anglia, isi vor disputa locul trei, tot duminica, la Guimaraes. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...