Olandezul ar fi facut inca o victima in Bucuresti. Este vorba tot despre o fetita de 11 ani

Informatie socanta. O fetita de aceeasi varsta cu cea a fetei ucise in Dambovita a disparut din Bucuresti, imediat dupa sosirea in tara a pedofilului suspectat ca a ucis-o pe micuta gasita ieri strangulata. Micuta din Bucuresti a plecat sa isi cumpere dulciuri, insa nu s-a mai intors acasa. "Minora disparuta se numeste DUMITRU ROBERTA MARIA MAGDALENA, este in varsta de 11 de ani si are urmatoarele semnalmente: Inaltime: 1,60 m, greutate 95 kg, ten creol, fata ovala, par visiniu, drept, de lungime medie, ochi negri. Semne particulare: Deasupra genunchiului drept are doua cicatrice reprezentand doua inimi. Seful Politiei Romane a facut primele declaratii despre cetateanul olandez: S ...