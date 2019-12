Ole Gunnar Solskjaer este dezamagit de parcursul lui Manchester United - Nu am progresat atat cat ma asteptam

Manchester United nu a progresat atât de repede pe cât mă aşteptam, a declarat miercuri antrenorul echipei, norvegianul Ole Gunnar Solskjaer, menţionând însă că jucătorii săi au reuşit în schimb să acumuleze experienţă de joc potrivit Agerpres

''Momentan nu am progresat atât cât mă aşteptam. Îmi imaginam însă că o perioadă vom avea suişuri şi coborâşuri. Sezonul acesta îl vom folosi pentru a crea o echipă competitivă în vederea sezonului viitor. De exemplu, Liverpool a avut nevoie de ani buni pentru a ajunge la nivelul la care este acum. În schimb, avem mai multă experienţă'', a spus tehnicianul norvegian.După 18 etape, Manchester United este pe locul 8 în Premier League, cu 25 de puncte, mult în urma liderului Liverpool, care are 49 de puncte. Gruparea de pe Old Trafford nu a reuşit să câştige mai mult de două meciuri consecutive până acum în campionatul intern.Joi, în etapa a 19-a, Manchester United va primi replica celor de la Newcastle United, vecina de clasament, care ocupă locul 9, tot cu 25 de puncte