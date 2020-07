Olguța Vasilescu a rabufnit la adresa ministrului Muncii: 'Opriți-va! Ajutați industriile care sufera in aceasta perioada, nu le distrugeți!'

Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu sustine ca a fost `nebunie` aseara in Centrul Istoric al Craiovei, autoritatile aplicand amenzi cu `nemiluita` si pentru tot felul de `aberatii`. Totodata, ea lanseaza un atac la adresa ministrului Muncii Violeta Alexandru.

`Nebunie aseara in Centrul Istoric al Craiovei! Toate organele de control ale statului si-au facut aparitia si au impartit amenzi cu nemiluita. Statul nu a fost interesat deloc de cum a supravietuit industria HORECA in ultimele luni. De altfel, Ludovic Orban a fost transant: nu e importanta, ca nu aduce bani prea multi la stat... Sa nu va inchipuiti ca s-au dat amenzi doar pentru lipsa "distantarii sociale". S-au dat amenzi pentru tot felul de aberatii... Daca CCR a anulat sutele de mii de amenzi date batranilor care intarziau 10 minute peste ora de iesire din casa, acum s-au chitit pe elevii de scoala care sarbatoreau absolvirea si erau pe la mese. Am vazut si declaratiile ministrei Alexandru... Presa o prezinta ca pe o eroina a dreptatii si o protectoare a mediului de afaceri. Adevarul este ca, de mai bine de o luna, cere saptamanal planul de amenzi Inspectoratelor Teritoriale de Munca si cearta sefii acestor deconcentrate judetene daca i se pare ca au dat prea putine amenzi sau ca sunt prea mici. De asta si enervarea ei ca unii inspectori ii informeaza pe patroni ca vin in control. STIM ce faceti doamna Alexandru! Opriti-va! Ajutati industriile care sufera in aceasta perioada, nu le distrugeti!`, scrie Olguta Vasilescu pe Facebook.