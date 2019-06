Olguța Vasilescu anunța schimbari MAJORE in Legea adopțiilor, dupa cazul micuței Sorina

Proiectul de modificare a legii adopţiilor iniţiat de Guvern va intra marţi în dezbaterea Comisiei pentru muncă a Camerei Deputaţilor, urmând să fie adoptat în plenul de miercuri, a anunţat secretarul Camerei Lia Olguţa Vasilescu.

"În acest proiect, legea adopţiilor este foarte mult îmbunătăţită, după ce am constatat că procesul de adopţie dura foarte mult, că erau familii care pe parcursul acestei proceduri renunţau pentru că trebuiau să ia semnătură de la rudele de gradul 4 ale copilului respectiv. Era aproape imposibil să descoperi aceste rude şi au fost foarte multe cazuri sesizate când condiţionau semnătura de plata unor bani sau chiar se făceau ameninţări la adresa familiei şi atunci am simplificat toată această procedură de adopţie. Am dat posibilitatea familiei adoptatoare să li se prelungească certificatul de la 2 la 5 ani, tocmai pentru că, iarăşi, era o situaţie în care se pregăteau să adopte un copil şi pe parcursul a ani de zile nu reuşeau să ducă până la capăt procedura de adopţie. Atunci trebuiau să reia întreaga documentaţie. Bineînţeles că foarte multe familii renunţau până la urma să mai preia copilul", a afirmat Vasilescu, fost ministru al Muncii, după şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.



Lia Olguţa Vasilescu, care a iniţiat proiectul în timpul mandatului de ministru, a spus că în acest proiect au fost introduse, de asemenea, stimulente financiare pentru o familie care doreşte să adopte un copil.



Ea a menţionat alocarea unei sume de 600 lei pe lună pentru fiecare familie care adoptă. În plus, vor fi şi 1.500 lei anual pe care familia care adoptă îi va primi pentru ca să ducă copiii la consiliere psihologică.



"De asemenea, în noul proiect de lege trasăm obligaţii mult mai mari managerilor de caz, lucrătorilor de la DGASPC, care trebuie să urmărească şi mai departe ce se întâmplă cu aceşti copii, după ce sunt adoptaţi", a mai spus Olguţa Vasilescu.



Aceasta a precizat că proiectul nu necesită modificări în comisia de specialitate. "Din punctul meu de vedere, am simplificat foarte mult procedurile, asta înseamnă că, dacă familia care l-a avut în plasament vroia să îl adopte, putea să-l adopte printr-o procedură simplificată, mult mai rapid decât s-a întâmplat până acum. Nu e cazul să facem alte modificări", a arătat Vasilescu.



Ea a adăugat că prin modificările aduse legii s-a asigurat că instituţiile statului nu vor pune frână adopţiilor.



"Ne-am asigurat ca, prin lege, să nu se mai întâmple - că nici instituţiile statului nu sunt foarte, cum să spun, doritoare ca să fie adoptaţi imediat aceşti copii, (...) pentru că ei ştiu că dacă scade numărul de copii în centre, de exemplu, atunci automat se pierd câteva slujbe şi ne-am asigurat ca, prin această lege, să nu mai fie posibil aşa ceva", a explicat ea.



Potrivit acesteia, şi USR are un proiect de lege privind adopţia, care propune să poată să fi adoptaţi copiii şi de cetăţeni străini, ea menţionând că nu a fost de acord cu acest lucru.