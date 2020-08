Olguța Vasilescu, cuvinte de lauda la adresa lui Cristian Vasilcoiu: 'Ma bucura ca voi avea langa mine o persoana pe care știu ca ma pot baza'

După 20 de ani de presă, Cristian Vasilcoiu candidează pentru un post de consilier local al municipiului Craiova. Olguța Vasilescu susține într-o postare pe Facebook că se bucură că va avea lângă ea o persoană pe care se poate baza.

„Cristian Vasilcoiu are o carieră care a coincis mulți ani cu a mea. Am fost amândoi jurnaliști la Cuvantul Libertății, în urmă cu 20 de ani, iar în ultimii ani am lucrat împreună la Ministerul Muncii și Parlamentul României. O lungă perioadă s-a dedicat presei, fiind jurnalist la toate televiziunile de știri și la mai multe ziare de interes național. Are simț critic, este de formație jurist și cunoaște transformările Craiovei din ultimii opt ani. Acum candidează pentru un mandat de consilier, făcând din nou parte din echipa cu care voi lansa noi proiecte de dezvoltare a orașului nostru și mă bucură ca voi avea lângă mine o persoană pe care știu ca mă pot baza”, scrie fostul ministru pe Facebook.