Olguța Vasilescu dezvaluie o informație HALUCINANTA: rapița și graul au blocat drumul expres Pitești-Craiova

Vicepreședintele PSD Olguța Vasilescu a explicat blocajul apărut în construirea drumului expres Pitești-Craiova, precizând că fermierii au solicitat amânarea expropierii terenurilor pentru a recolta culturile de rapiță, orz și grâu, pentru care au luat subvenții APIA din fonduri europene, anunță MEDIAFAX.

„Când am ajuns în 2017 am văzut că nu era făcut nici măcar proiectul pentru autostrada Pitești-Craiova și abia din 2017 noi am demarat toate procedurile de licitație. Am avut surpriza ca din patru tronsoane care au fost licitate două instanța să le declarare nelegale caietele de sarcini. Pentru două să spună că e bine, deși era aceeași procedură, întâmplător același contestatar. În celelalte, pe cele două tronsoane de la Pitești până la Slatina s-a trecut la partea de proiectare și de execuție. Constructorii aveau termen până la finalul acestui an să vină cu proiectul tehnic. Ei au venit după șase luni de zile. Practic nu avem ce să le reproșăm constructorilor pentru că ei și-au făcut treaba mai repede decât era aranjamentul și decât era contractul. S-a început acest drum tehnologic care duce la drumul expres Pitești-Craiova. Acesta trece printr-un câmp și ajunge tot într-un câmp unde trebuie să treacă cele două tronsoane de la Pitești-Craiova. Drumul tehnologic e finalizat azi, asta înseamnă că nu trebuie să fie neapărat asfalt cel puțin în această etapă pe el, ci să dea posibilitatea mașinilor să meargă pe el până la drumul expres”, a afirmat Olguța Vasilescu, marți seară, la Antena 3.

Ea a povestit că fermierii care au încasat bani prin subvenții APIA au făcut solicitări pentru amânarea expropierii terenurilor pe care urmează să fie construit drumul expres deoarece pe acestea au recolte de rapiță, orz și grâu.

„Aici vreau să vă spun unde ne-am blocat. Vă mai amintiți, povestea, urșii, broasca, liliecii, ș.a.m.d. Toate nebuniile astea care se întâmplă în România. Ei bine către CNAIR și DRADP Craiova se face o adresă de către primarii care au localitățile și terenurile pe aceste două tronsoane. Și vă citesc una dintre ele «având în vedere solicitarea fermierilor de pe culoarul de expropiere care administrează terenul sau dețin terenul și faptul că la această dată nu au fost recoltate culturile de orz, rapiță, grâu, solicităm să aveți în vedere amânarea începerii lucrărilor la drumul expres Pitești-Craiova până la finalizarea activității de recoltare. Menționăm că nu s-a avut în vedere despăgubirea financiară a culturilor existente. Menționăm faptul că terenurile cultivate de fermieri au fost declarate la APIA pentru subvenție, fiind supuse procedurii de verificare până la recoltare»”, a explicat Vasilescu.

Vicepreședintele PSD a mai spus că fermierii sunt nevoiți să recolteze acum câmpurile pentru că altfel „ar intra în penal”. Olguța Vasilescu a adăugat că Narcis Neaga, care a demisionat din funcția de director CNAIR, nu era străină de ce întâmplă cu drumul expres Pitești-Craiova.

„Ce se întâmplă? Înnebunim efectiv, înnebunim în România. Deci intră în penal fermierii la ora actuală dacă nu își recoltează aceste câmpuri pentru că au luat banii de subvenție de la APIA, din fonduri europene, intră în penal cine semnează la ora actuală să se treacă peste aceste terenuri pentru care nu există despăgubire pentru recoltă. Cine a planificat drumul acesta nu s-a gândit că vom avea cu șase luni înainte proiectul tehnic. Eu vo garantez că în perioada următoare va începe construcția drumului expres pentru că trebuie să o rezolvăm odată cu chestiunea asta. Până la sfârșitul anului trebuie să avem centura Balș. Nu vă închipuiți câte presiuni facem toți parlamentarii de Dolj și de Olt ca să aibă loc construcția acestui drum. Ceea ce s-a întâmplat cu domnul Neagă nu este străin de Pitești-Craiova. Ca să înțelegem cu toții despre ce vorbim”, a conchis vicepreședintele social-democrat.

Directorul General al CNAIR. S.A, Narcis Neaga a anunțat marți că a demisionat din funcție, după ce premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat ministrului Transporturilor Răzvan Cuc demiterea sa.

Lucrările la drumul expres Craiova – Piteşti, tronsoanele 1 şi 2, au început pe 22 mai. Drumul expres va traversa teritoriul localităţilor Craiova - Gherceşti - Pieleşti şi Robăneşti, valoarea obiectivului este de 72 de milioane de euro, lungimea este de 17 km.