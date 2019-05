Olguța Vasilescu, discurs VULCANIC anti-referendum: Voi spune tare in secția de vot!

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lia Olguța Vasilescu, susține că președintele Klaus Iohannis a convocat ”o mascaradă de referendum” și acum se așteaptă ca liderii PSD să-l valideze. Ea a anunțat că nu va vota la referendum și, mai mult decât atât, va striga tare în secția de votare că nu dorește buletine de vot pentru referendum.

”Klaus Iohannis a organizat o mascaradă de referedum și are pretenția să facem toți pe proștii și să mergem să i-l votăm? Referendumul nu are nicio finalitate. Indiferent cum votează oamenii sau nu votează, rezultatul este același și nu are nicio finalitate. Și eu, dacă mă întrebați, nu cu de acord cu OUG pe justiție, dar nu ne pot spune nouă că la noi nu este bine, dar la ei cu Prună a fost bine.

Eu una voi vota doar la alegerile europarlamentare și voi spune tare în sectia de vot că nu doresc buletinele de vot pentru referendum”, a spus Lia Olguța Vasilescu, la Antena 3.