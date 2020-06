Olguța Vasilescu ii raspunde acid lui Nicușor Dan: 'Baiețaș, e o vorba in popor: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face'

Deputatul PSD Olguța Vasilescu a reacționat după scandalul în care a fost implicat Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei.

„Nicusor Dan plange de mama focului pe la tv ca se comporta si altii cu el cum se comporta USR cu ai nostri pe vremea cand era el presedinte acolo. "Cer bun simt de la viceprimarul Capitalei. Ar trebui sa isi exprime punctul de vedere fara sa deranjeze". Baietas, e o vorba in popor: ce tie nu-ti place, altuia nu-i face! Mai tii minte cand stateai atarnat de tribuna parlamentului cu pancarta de gat si nu ii lasai pe deputatii PSD sa vorbeasca? Sau cum mergeai peste ei in conferinte de presa? Ai uitat? O sa-ti mai amintesti din cand in cand... Si o sa simti ce simteau si aia pe care ii atacai cu haita ta.... Apropo! Ieri, un parlamentar USR cerea de la tribuna sa i se adreseze ceilalti cu respect. Altul care ne baga telefonul in ochi si punea muzica la maxim la boxe, in comisiile parlamentare, cat sa nu se poata lucra... Nici macar nu il jignise cineva! Dupa ce au facut pe revolutionarii din popor, acum s-au descoperit brusc de viță nobila si pretind sa li te adresezi ca la boieri... Poate va luati si o camasa pe voi si puneti o cravata la ea, daca tot veniti sa vorbiti in parlament si mai pretindeti si respect!”, scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.

PNL dă atacul la Justiţie - Liderul deputaţilor liberali, limbaj suburban la adresa ÎCCJ: 'Nu, asta nu e Justiţie, asta e putreziciunea unui întreg sistem'

Nicuşor Dan, candidat PNL la Primăria Capitalei, a încercat să susțină joi o conferință de presă în sectorul 5, în aer liber, despre principalele subiecte de pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu General, care are loc astăzi.

În timpul conferinţei, mai multe camioane de la salubrizare au venit în zonă, au claxonat îndelung şi au împrăștiat substanțe dezinfectante, perturbând, astfel, evenimentul candidatului PNL. Jurnaliștii nu mai auzeau nimic din conferinţă şi s-au trezit stropiți cu dezinfectant.