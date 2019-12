Olguța Vasilescu IRONIE MAXIMA la PNL: 'PSD voteaza eliminarea supraccizei la carburanți, dar prețul la pompa nu o sa scada. Dar daca voi vreți...'

Deputatul Olguța Vasilescu a anunțat, miercuri, că PSD va vota proiectul pentru eliminarea supraccizei la carburanți. Fostul ministru al Muncii avertizează însă că, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, prețul la pompă nu o să scadă, iar statul o să piardă bani.

„O să vă ajutăm și o să vă votăm acest proiect de lege ca să înțelegeți și dumneavoastră ce am înțeles noi, care apropo, am eliminat 102 taxe, inclusiv această supraacciză. După care am văzut ce o să vedeți și dumneavoastră de săptămâna viitoare încolo, când o să producă efecte această lege, că degeaba am eliminat supracciza, că prețul la pompă nu a scăzut și nu am făcut altceva decât să băgăm în buzunarul marilor companii niște bani pe care ar fi trebuit să îi ia statul. Dar dacă nu îi vreți nu e niciun fel de problemă”, a spus Olguța Vasilescu, în timpul dezbaterii asupra proiectului din Plenul Camerei Deputaților, potrivit Mediafax.ro.

Plenul Camerei Deputaților va vota miercuri, începând cu ora 12:00, în calitate de for decizional, proiectul de lege vizează modificarea Codului Fiscal prin eliminarea supraaccizei la carburanți și a supraimpozitării contractelor part-time, după ce comisia pentru Buget a adoptat marți raport favorabil în acest sens.

Comisia pentru buget a Camerei Deputaților a adoptat, marți, un raport favorabil de adoptare a proiectului de lege care elimină supraaciza pe carburanți, actul normativ urmând să meargă la vot în plenul de miercuri al forului legislativ.

Proiectul de lege vizează modificarea Codului Fiscal prin eliminarea, de la 1 ianuarie 2020, a supraaccizei la carburanți și a supraimpozitării contractelor part-time. Camera Deputaților este for decizional pentru inițiativa legislativă.

"Având în vedere toate efectele negative generate de acciza majorată pentru carburanți și de supra-impozitarea contractelor de muncă cu timp parțial (prin modalitatea de determinare a bazei de calcul pentru contribuțiile sociale și a contribuțiilor de asigurări de sănătate), propunem următoarele măsuri:

- Diminuarea accizei la carburanți, la nivelul anterior majorării operate în a doua parte a anului 2017;

- Eliminarea supra-impozitării contractelor de muncă cu timp parțial și aplicarea unei baze de calcul pentru contribuțiile sociale și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate în funcție de salariul realizat și nu în funcție de salariul de bază minim brut pe țară, care ține de o decizie discreționară a Guvernului", arată expunerea de motive a actului normativ.