Olguța Vasilescu, noul primar al Craiovei, cu 34,29% din voturi

Lia Olguța Vasilescu a câștigat fără emoții un nou mandat de primar al Craiovei, potrivit datelor BEC centralizate până la această oră de Code4Romania. PSD s-a impus fără prea multe dificultăți în lupta pentru Primăria Craiovei, conform rezultatelor parțiale centralizate până luni dimineață Lia Olguța Vasilescu (PSD) a obținut 34,29%, ea fiind urmată de Nicolae […]