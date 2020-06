Olguța Vasilescu, reacție furtunoasa dupa declarațiile lui V. Dincu: 'Asta spune o 'nesimțita' care nu a pierdut niciodata alegerile cand a fost pe vreo lista'

Afirmația lui Vasile Dîncu că filialele PSD din sud „nu reprezintă nimic din punct de vedere politic și nici din punct de vedere al culturii politice din România” face valuri în formațiunea social-democrată. Deputatul PSD Lia Olguța Vasilescu reacționează furtunos la declaratiile acestuia, dezvăluind că a fost făcută „nesimțită”.

„Acum cativa ani, un lider PSD, dintr-un judet in care partidul nu sare de genunchiul broastei de la revolutie incoace, se chinuia sa ne convinga sa citim un studiu facut de Vasile Dancu in care se explica "pe larg" de ce pierduse el alegerile. A fost o bascalie generala din partea liderilor care castigasera alegerile cu scoruri cu 4, cu 5 sau chiar cu 6 in fata. "Dar unul care sa te fi invatat cum sa castigi, n-a avut?" Acum urmaresc, in parte amuzata, in parte enervata, insistenta "strategului" care s-ar vrea lider al partidului, fiindca (nu-i asa?) il califica "anvergura" si "cultura politica" sa fie sef. El, care nu a reusit sa ia mai mult de 7 la suta la Cluj si care a fost mana dreapta intr-un guvern condus de Ciolos! Pai, poate exact "anvergura" l-a tras in jos, la scoruri de rasul curcilor. Fiindca si oltenii si moldovenii si ardelenii au, in general, aceleasi probleme care ii preocupa. Iar solutiile partidelor sunt nationale. Poate ca de vina e organizarea, comunicarea cu oamenii sau, in multe cazuri, chiar blatul cu adversarii politici. Fotbalul se face pe goluri si politica pe voturi! Asta spune o "nesimtita" care nu a pierdut niciodata alegeri cand a fost pe vreo lista sau a candidat uninominal si care nu accepta lectii si jigniri de la unii care isi inchipuie sa politica inseamna blaturi, dosare si discursuri sforaitoare!”, scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.