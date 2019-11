Olguța Vasilescu respinge ferm ca i-a cerut demisia lui Dancila: 'Total greșit. Pur și simplu, ne așezam in dispozitiv de lupta'

Lia Olguța Vasilescu respinge informația că i-ar fi cerut demisia Vioricăi Dăncilă din fruntea partidului, adăugând că demisia întregului BPN este „un lucru normal și reconstrucția PSD trebuie să înceapă cât mai repede”. Totodată, ea își exprimă convingerea că la alegerile de anul viitor PSD poate scoate un scor electoral cu 4 în față „fără probleme”.

Ministrul Agriculturii anunță PRĂPĂD: Anul acesta am putea ajunge la un deficit de două miliarde de euro

„Citind presa la o cafea, vad ca apare peste tot stirea ca as fi cerut eu, tocmai eu, demisia Vioricai Dancila din fruntea partidului. Total gresit! Am fost printre primii lideri PSD care au asumat greselile din campanie si nu numai si care si-a prezentat demisia. Ceea ce s-a intamplat ieri, demisia intregului BPN, este un lucru normal si reconstructia partidului trebuie sa inceapa cat mai repede, fiindca e un an greu in fata. In ceea ce ma priveste, cred ca lumea si-a format o parere idilica despre rolul meu in aceasta campanie. Eu nu am facut strategii, nu am creat mesaje pentru candidat, nu am lucrat programul candidatului etc. Cu siguranta, o strategie gandita de mine nu s-ar fi pliat pe profilul candidatului. Toate astea au fost facute de o firma de consultanta, selectata de doamna Dancila. Rolul meu a fost doar sa mobilizez partidul. 19 judete au avut un scor electoral peste 40 la suta, iar alte 17 peste 30 la suta. Din punctul meu de vedere, anul viitor partidul poate scoate, fara probleme, un scor electoral cu 4 in fata, mai ales ca PNL ne ajuta zilnic.

Nu a fost o noapte a cutitelor lungi, nu a fost scandal, nu au fost jigniri! Pur si simplu, ne asezam in dispozitiv de lupta!”, scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.