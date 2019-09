Olguta Vasilescu candideaza pentru un nou mandat la Primaria Craiovei

Olguta Vasilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lia Olguta Vasilescu, presedinte PSD Craiova, a anuntat la sedinta Organizatiei Locale 1 a PSD Craiova ca va candida pentru un nou mandat de primar al Baniei. In cadrul unei intrevederi intre liderii PSD, Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca va candida, din partea PSD, pentru un nou mandat de primar al Craiovei, alegeri ce vor avea loc anul viitor. Olguta Vasilescu il IRONIZEAZA pe Dan Barna: Am si eu o intrebare pentru haBARNist Aceasta a mai candidat la alegerile locale, in anul 2012, devenind primar al Baniei, mandatul fiindu-i reinnoit dupa alegerile din iunie 2016. Un an mai tarziu, Olguta Vasilescu a renuntat la Primaria Craiova, in favoarea unui mandat de deputat si ministru al Muncii. ...