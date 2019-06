Olguta Vasilescu, despre Legea pensiilor: ''Aici este important si trebuie sa ne asiguram''

olguta vasilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lia Olguta Vasilescu a declarat ca Legea pensiilor va fi dezbatuta, astazi, in sedinta comuna a Comisiei juridice si pentru munca a Camerei, urmand ca la votul de miercuri din plen, coalitia sa voteze favorabil proiectul de lege. Secretarul Biroului permanent al Camerei Deputatilor Lia Olguta Vasilescu precizedaza faptul ca trebuie asigurata prezenta deputatilor la vot, atata timp cat opozitia a votat impotriva acestei legi. ”Au fost probleme in sensul ca ne-a lipsit un vot. In schimb, toti ceilalti care fac parte din aceasta alianta a austeritatii, adica cei din opozitie, au votat impotriva acestei legi. Asta ca sa inteleaga toti pensionarii faptul ca cei din opozitie nu isi doresc absolut de ...