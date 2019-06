Olguta Vasilescu, despre Mugur Isarescu: Cu siguranta nu-l voi vota

lia olguta vasilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu, secretar al Camerei Deputatilor, a declarat astazi ca ea nu va vota pentru mentinerea, in continuare, a lui Mugur Isarescu in functia de guvernator al Bancii Nationale, desi este vorba de o decizie luata in coalitie. De asemenea, liderul senatorilor ALDE a indemnat parlamentarii sa nu-l voteze pe Isarescu. Intrebata daca este de acord cu sustinerea, in continuare, a lui Mugur Isarescu pentru functia de guvernator al Bancii Nationale, Lia Olguta Vasilescu a raspuns: "Cu siguranta nu voi vota. Eu am vorbit in nume personal". Daniel Zamfir, atac dur la adresa lui Mugur Isarescu: ''Voi vota impotriva lui si sper sa fie multi parlamentari ca ...