Olguta Vasilescu, din nou in fruntea PSD Craiova

Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, a fost realeasa astazi in functia de presedinte al PSD Craiova in cadrul conferintei acestei organizatii, la care au participat peste 600 de membri. Vasilescu a fost realeasa prin vot deschis, cu unanimitate, fiind singurul candidat pentru sefia PSD Craiova, asa cum s-a intamplat si pentru celelalte functii de conducere din organizatie. Olguta Vasilescu a declarat in fata delegatilor ca isi propusese sa nu mai candideze pentru functia de presedinte al PSD Craiova, insa a motivat ca nu doreste ca dezbinarea care exista in administratia locala sa se reflecte si la nivelul acestei organizatii. Lia Olguta Vasilescu: "Punctul de pensie ...