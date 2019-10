Olguta Vasilescu: Guvernarea PSD a pus in centrul preocuparilor pensionarii

Olguta Vasilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a transmis un mesaj de ziua internationala a varstnicilor si a profitat de ocazie pentru a aminti realizarile guvernarii PSD. "Astazi este ziua persoanelor varstnice, motiv pentru care urez tuturor seniorilor Romaniei la multi ani fericiti! Guvernarea PSD a pus in centrul preocuparilor pensionarii, fiind singurul partid care a elaborat o lege a pensiilor ce va corecta inechitatile dupa recalcularea tuturor pensiilor si a crescut anual punctul de pensie, de la 871 in 2016 pana la 1265 lei acum, cu un avans de 6 luni fata de prevederile vechii legi. Ziua persoanelor varstnice sarbatorita in Parcul Expozitiei Pensia medie a crescut cu 54,5%, d ...