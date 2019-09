Olguta Vasilescu, mesaj pentru viitoarea guvernare: ''Sper ca aceste masuri sa fie preluate. Daca tot nu au program de guvernare, macar sa il aplice pe al nostru''

lia olguta vasilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lia Olguta Vasilescu a transmis un mesaj pentru viitoarea guvernare, precizand ca aceasta daca tot nu are un program de guvernare, macar sa il aplice pe cel al Partidului Social Democrat (PSD). Lia Olguta Vasilescu atac dur la adresa lui Marcel Vela care vrea ca statul roman sa plateasca ratele magistratilor: "Cam cat de rau au reusit sa te sperie?" "Cand am venit la guvernare, suprafata irigata a Romaniei era de doar 300.000 de ha. Atat reusisera toate guvernele de dupa revolutie, la un loc. Acum este de 1.400.000 ha. Cred ca este relevanta comparatia. Suntem pe primul loc in Europa la trei tipuri de culturi, am dat subventiile la timp pentru ca fermierii sa nu se mai imprumute l ...