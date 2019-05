Olimpiada de limba rusa si croata materna se desfasoara la Iasi

olimpiada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul Scolar Judetean Iasi organizeaza, in parteneriat cu Uniunea Croatilor din Romania (UCR), Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania (CLRR), Primaria Municipiului Iasi si Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, la Colegiul National "Mihai Eminescu" din Iasi, etapa nationala a celei de-a XXV-a editii a Olimpiadei de Limba Rusa Materna si a celei de-a XXVII-a editii a Olimpiadei de Limba Croata Materna, in perioada 2-5 mai 2019. Competitia este inclusa in calendarul olimpiadelor scolare elaborat de Ministerul Educatiei Nationale si a debutat cu vizitarea catedrei de slavistica Petru Caraman si a Salii Pasilor Pierduti la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Premii p ...