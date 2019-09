Olivia Steer a gasit reteta naturista a vaccinului antigripal. “Se iau 2-3 linguri la fiecare masa”

In plina epidemie de gripa, Olivia Steer a gasit o reteta naturista a vaccinului antigripal. Sotia lui Andi Moisescu considera ca acesta este doar un mit ce nu protejeaza, ci te imbolnaveste, astfel ca a propus o metoda care, daca este luata cu sfintenie, te poate scapa si de posibilitatea de a avea gripa, dar si de „comisioanele din noile achizitii”.

„Am gasit pe un site cu trafic greu reteta naturista a VACCINULUI ANTIGRIPAL. Rog nu-l faceti acasa, daca nu vreti sa se supere Tanti Pintea si Nenea Cercel, ca nu le mai iese epidemia, nici macar pe hirtie. Si apoi nu mai pupa nimeni comisioane din noile achizitii de vaccinuri. Si asta nu e frumos deloc!

1/4 cana usturoi pisat

1/4 cana ceapa tocata

1/4 cana ardei iute tocat

1/4 cana ghimbir ras

3 linguri de hrean ras

1 lingura cuisoare pisate

750 ml otet organic de mere

Se aseaza totul intr-un borcan de 1, 5 litri. Se completeaza cu otet si se lasa la infuzat peste noapte. Se iau doua-trei-patru linguri, la fiecare masa”, este reteta magica a Oliviei Steer. Iar cativa dintre „followerii” vedetei au pus-o in aplicare si sustin ca „functioneaza!”

De altfel, aceasta s-a declarat total impotriva vaccinurilor de multa vreme, catalogandu-le drept inutile, „atat timp cat avem un stil de viata sanatos”. „Nu cred in ele pentru ca toate vaccinurile au in compozitia lor mercur si aluminiu, o combinatie fatala, care de cele mai multe ori da probleme de sanatate copiilor, iar in cazurile mai grave autism. Ma tin departe de ele”, a spus sotia lui Andi Moisescu, in urma cu cativa ani.

Cu toate acestea, specialistii nu sunt de aceeasi parere, iar cu mai multe detalii a venit directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmmisibile, Adriana Pistol, care afirma ca nu este in joc numai sanatatea copilului nevaccinat, ci a intregii societati. „Parintii refuza sa isi vaccineze copiii cu produse care sunt pe piata de zeci de ani, care si-au dovedit eficienta in repetate randuri, iar a caror efecte adverse sunt extreme de rare.

Acele boli despre care acesti parinti nu mai aud vorbindu-se nu au disparut de pe fata Pamantului, nu s-au mutat pe Marte sau pe Venus. Sunt langa noi si numai cu o protectie suficienta, cu un procent suficient din populatie vaccinat, putem sa le tinem in continuare istorie. In situatia in care din ce in ce mai multe persoane refuza sa isi vaccineze copiii, bolile vor reveni. Atunci, in mod evident, foarte multi copii vor ajunge din nou paralitici in urma poliomelitei, sau vor muri in urma difteriei, a tusei convulsive. Vor sta in spitale. Vor suferi”, a spus Adriana Pistol.

