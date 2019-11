Olivia Steer a vorbit despre momentul in care fiul sau i-a spus ca nu mai vrea sa fie vegetarian

Olivia Steer

Personalitate controversata, Olivia Steer este cunoscuta totodata si pentru stilul ei de viata sanatos. Invitata recent intr-o emisiune TV, vedeta a povestit despre momentul in care fiul sau cel mare a venit de la scoala si i-a spus ca nu mai vrea sa fie vegetarian.

Intr-un reportaj Olivia Steer va povesti ce a simtit in momentul in care fiul ei cel mare i-a spus ca nu mai vrea sa fie vegetarian.

Olivia Steer si Andi Moisescu au impreuna doi baieti, David si Luca, pe care incearca sa ii creasca intr-un mediu deschis si sanatos. Totodata, cele doua vedete incearca sa le insufle baietilor cumpatarea de care ei insisi dau dovada atunci cand vine vorba despre stilul alimentar.

Ca urmare, Olivia Steer a marturisit ca nu i-a picat prea bine cand, intr-o zi, fiul sau mai mare a venit acasa si i-a spus ca vrea sa manance carne. ”Eu sunt raw vegana, dar nu impun nimanui asta. David a inceput initial prin a fi vegetarian, ii placea ce gateam, pana cand intr-o zi a spus ca isi doreste sa manance si el acelasi lucru alaturi de colegii sai de la scoala.

Iti dai seama ca am luat pozitie pentru ca la scoala copiii mancau in fiecare zi dulciuri, paine alba, adica glucide care incarca organismul, asa ca i-am spus ca e posibil sa aiba probleme, i-am explicat avantajele si dezavantajele. I-am spus inclusiv faptul ca daca va fi in rand cu ceilalti nu va fi vazut ca un ciudat, dar dezavantajul s-ar putea sa apara in cateva luni sau saptamani. Si a fost decizia lui sa fie omnivor si, e drept, am avut un nod in gat pentru ca ii construisem o sanatate de fier, nu avusese nici o problema.

Dar citisem ca este important sa nu ii bagi pe gat copilului cu forta ce mancare si in ce cantitate vrei. De aceea niciodata nu insist nici sa termine tot din farfurie. Asa ca nu l-am obligat, a fost decizia lui. Dar in trei luni a inceput sa aiba probleme si sa il doara burtica si sa spuna ca a fost un prost. Iar atunci a ales sa fie din nou vegetarian”, a povestit Olivia.

