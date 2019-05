Olivia Steer va baga direct divort daca va vedea aceste imagini cu Andi Moisescu!

Nu mai este pentru nimeni un secret ca Olivia Steer este o vegetariana convinsa si militeaza pentru acest stil de viata. Familia vedetei ar fi fost prima hotarata sa se conformeze schimbarilor, in urma cu mai multi ani. Iata insa ca sotul ei, Andi Moisescu, si fiul cel mare nu pot sau, pur si simplu, nu vor sa renunte la carne.

Olivia Steer a renuntat in urma cu aproape 10 ani la carne, iar sotul ei, Andi Moisescu, din dragoste pentru ea, ar fi decis initial sa se alature acestui stil de viata. Inclusiv cei doi baieti ai lor au crescut cu alimente vegetariene. Pana intr-o zi! Atunci cand fiul lor cel mare s-a ”rasculat” si a cerut sa fie lasat sa consume carne si produse pe care ceilalti colegi de-ai lui le mananca. Episodul a fost povestit chiar de catre Olivia Steer.

„A fost decizia lui sa fie omnivor”

”Eu sunt raw vegana, dar nu impun nimanui asta. David a inceput initial prin a fi vegetarian, ii placea ce gateam, pana cand intr-o zi a spus ca isi doreste sa manance si el acelasi lucru alaturi de colegii sai de la scoala. Iti dai seama ca am luat pozitie pentru ca la scoala copiii mancau in fiecare zi dulciuri, paine alba, adica glucide care incarca organismul, asa ca i-am spus ca e posibil sa aiba probleme, i-am explicat avantajele si dezavantajele. I-am spus inclusiv faptul ca daca va fi in rand cu ceilalti nu va fi vazut ca un ciudat, dar dezavantajul s-ar putea sa apara in cateva luni sau saptamani.

Si a fost decizia lui sa fie omnivor si, e drept, am avut un nod in gat pentru ca ii construisem o sanatate de fier, nu avusese nici o problema. Dar citisem ca este important sa nu ii bagi pe gat copilului cu forta ce mancare si in ce cantitate vrei. De aceea niciodata nu insist nici sa termine tot din farfurie. Asa ca nu l-am obligat, a fost decizia lui. Dar in trei luni a inceput sa aiba probleme si sa il doara burtica si sa spuna ca a fost un prost. Iar atunci a ales sa fie din nou vegetarian”, a declarat vedeta in urma cu ceva timp.

Au studiat cu atentie oferta de burgeri

Se pare insa ca lucrurile stau un pic altfel in realitate, iar, cel mai probabil, Oliviei nu ii vor pica prea bine imaginile. Andi Moisescu si fiul lor cel mare in rolurile principale. Cei doi au avut un mic ”derapaj” alimentar dupa ce au plecat amandoi, ca ”haiducii”, catre un festival de mancare in aer liber, dedicat burgerilor!

Pe chipul lor se putea citi fericirea, in locul unde mirosul carnii sfarainde era peste tot. Pentru inceput, atat Andi, cat si fiul lui au vrut sa aiba o imagine de ansamblu asupra ”ofertei” si au stat ceva pe ganduri pana sa se decida ce sa-si cumpere.

Si cum Andi este foarte apreciat si popular, lumea din jur imediat l-a recunoscut si i-a cerut sa faca poze. Iar el nu doar ca a acceptat, dar le-a strans si mana fanilor si chiar au facut cateva glume.

