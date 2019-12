Olivier Giroud, Chelsea: Va fi greu sa raman aici. Franța e una dintre variante

Olivier Giroud (33 de ani) evoluează din ce în ce mai puțin la Chelsea, iar francezul a recunoscut că sunt șanse mici să mai rămână la clubul londonez.

Giroud spune că va avea o discuție cu managerul lui Chelsea, Frank Lampard, în urma căreia există posibilitatea să fie lăsat să plece în luna ianuarie. Una dintre variante ar putea fi chiar țara natală, Franța.

Citește și: Precizările făcute de POLIȚIE și de ISU, după accidentul CUMPLIT soldat cu 3 morți și 4 răniți

"La momentul actual, sunt jucătorul lui Chelsea. Mai am câteva meciuri de jucat înainte ca fereastra de transferuri să se deschidă. Vom sta la masă și voi lua cea mai bună decizie pentru mine. Franța este una dintre variante. Va fi dificil să rămân la Chelsea. Voi vorbi cu antrenorul. Sunt șanse mari să existe o schimbare pentru că nu am destule minute de joc. Am în vedere EURO 2020, acolo unde pot fi ultimele mele apariții la națională. Sunt concentrat pe acest obiectiv și voi da totul să ajung acolo", a declarat Giroud, într-un interviu acordat Le Dauphiné Libéré.

Olivier Giroud a plecat din Franța în 2012, după ce a câștigat titlul cu Montpellier. Atacantul a petrecut cinci sezoane și jumătate la Arsenal, iar în ianuarie 2018 a fost transferat de Chelsea.

În actuala stagiune, campionul mondial a fost folosit în doar șapte partide de Frank Lampard, el reușind un gol.