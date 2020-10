Olt: Masca de protectie devine obligatorie la Caracal. Au fost instituite restrictii si in alte cinci localitati din judet

Purtarea mastii de protectie atat in spatiile publice inchise, cat si in cele publice deschise, devine obligatorie in municipiul Caracal incepand din 15 octombrie, in conditiile in care incidenta cazurilor de COVID-19 din municipiu este de 2,70 la 1.000 de locuitori, in crestere fata de saptamana trecuta, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului Olt transmis, marti.