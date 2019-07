Olt: Perchezitiile la casa suspectului in cazul disparitiei fetei de 15 ani s-au incheiat; barbatul - dus la audieri

Percheziţiile la casa bărbatului din Caracal cercetat în cazul dispariţiei fetei de 15 ani s-au încheiat, suspectul fiind dus pentru audieri la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, în Slatina. La plecarea anchetatorilor, oamenii strânşi în faţa casei au creat o busculadă în jurul maşinilor, iar o persoană a aruncat cu ouă în jandarmii care păzeau intrarea şi a fost ridicată de poliţişti. Suspectul fusese scos din imobil înainte de plecarea anchetatorilor. În faţa casei bărbatului au mai rămas circa 30 de oameni şi aproximativ 70 au plecat spre sediul Poliţiei Caracal, cerând demisia conducerii instituţiei. În zonă vor rămâne în continuare echipaje de poliţie şi jandarmi. Peste 400 de persoane s-au adunat vineri seară în faţa casei suspectului în cazul dispariţiei fetei de 15 ani, din Caracal, imobilul fiind percheziţionat de anchetatori de dimineaţă. Oamenii au cerut pedepsirea "criminalului" şi a persoanelor care ar fi vinovate de intervenţia cu întârziere la casa bărbatului. Ei şi-au manifestat nemulţumirea că au trecut aproape 19 ore de la momentul în care fata a cerut ajutor şi până când anchetatorii au intrat în locuinţa suspectului. Printre oamenii strânşi s-a aflat şi mama fetei de 18 ani din judeţul Dolj care a dispărut în condiţii similare. La faţa locului au fost prezente zeci de forţe de ordine ale Jandarmeriei şi Poliţiei. Strada Craiovei a fost blocată de oameni în faţa imobilului percheziţionat şi traficul a fost deviat pe altă rută. Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a dispărut miercuri, după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină "la ocazie". Minora a sunat de trei ori la numărul de urgenţă 112, spunând că a fost sechestrată de un bărbat, însă autorităţile nu au reuşit să identifice locul în care se afla. Anchetatorii au început percheziţia domiciliară la locuinţa bărbatului de 66 de ani vineri dimineaţa, la circa 19 ore de la apelul fetei. AGERPRES/(AS, autor: Cristina Matei, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citeşte şi: Cazul de la Caracal/ Protest tăcut în faţa sediului MAI Pop, despre cazul de la Caracal: STS a procedat corect, fără nicio abatere, în spiritul şi în litera legii Tăriceanu: În şedinţa CSAT de marţi va trebui să se discute despre o reformă profundă a STS Gabriel Leş: Trecerea STS sub coordonarea MApN - unica soluţie de a reforma şi reda credibilitatea acestei structuri DIICOT cere să preia ancheta în dosarul fetei dispărute în Caracal Cazul de la Caracal/ Protest tăcut în faţa sediului MAI Cazul de la Caracal/MJ: Ministrul justiţiei a solicitat "celeritate şi fermitate" în efectuarea verificărilor Cazul de la Caracal/Dăncilă: E o dramă cumplită; fac un apel la toate instituţiile implicate să analizeze şi să impună sancţiuni severe IGPR: Împuternicirea adjunctului inspectorului-şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt a încetat CSM cere IJ şi SIIJ să facă verificări în legătură cu modul în care au acţionat procurorii din Caracal Cazul de la Caracal/MAI: Ministrul de Interne merge în zonă; dacă se va dovedi că poliţiştii au greşit, pedeapsa va fi drastică Cazul de la Caracal/Dăncilă: Trebuie făcută o anchetă foarte serioasă, rapidă; am solicitat ministrului de Interne să plece la Caracal Cazul fetei dispărute la Caracal: Parchetul face cercetări "din perspectiva infracţiunii de omor calificat" Cazul de la Caracal/ Preşedintele Iohannis va solicita în CSAT o anchetă completă privind modul în care au acţionat instituţiile Licu: Mai este un dosar la DIICOT al unei fete dispărute; analizăm reunirea celor două cauze PG: Verificări la Parchetul din Caracal în legătură cu modul de intervenţie în cazul fetei dispărute Cazul de la Caracal/STS: La 112 au fost iniţiate 3 apeluri; la toate acestea localizarea a fost disponibilă la Dispeceratul de Poliţie Cazul fetei dispărute la Caracal - Ministrul de Interne: Am cerut un raport referitor la procedura urmată Cazul fetei dispărute la Caracal: Rămăşiţe ce par a fi de natură umană, găsite la locuinţa suspectului Olt: Percheziţii la locuinţa unui bărbat din Caracal în cazul unei fete dispărute * Cazul de la Caracal/Ministrul Afacerilor Interne l-a demis pe şeful Poliţiei Române * Secţia de anchetare a magistraţilor s-a autosesizat în cazul adolescentelor dispărute * Cazul de la Caracal/Buda: Poliţiştii au cerut "imperativ" să intervină, dar procurorul de caz nu a fost de acord * Cazul de la Caracal/Dăncilă: Mă voi ocupa personal de toţi cei care nu mai au ce căuta în sistem