Olt: Primarul și viceprimarul unei localitați, cercetați pentru coruperea alegatorilor

Poliţia a deschis, duminică, dosar penal pentru coruperea alegătorilor pe numele primarului şi viceprimarului oraşului Potcoava, după ce s-a primit o sesizare că edilii ar oferi bani cetăţenilor pentru a merge la vot. "În această dimineaţă, în jurul orelor 10.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Potcoava au fost sesizaţi prin apel SNUAU 112 cu privire