Omar Hayssam, teroristul numarul 1 al Romaniei se afla in stare GRAVA

Omar Hayssam google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Omar Hayssam, barbatul condamnat pentru orchestrarea rapirii jurnalistilor romani in Irak, se lupta cu bolile in penitenciar, conditia sa de sanatate fiind una precara, potrivit avocatului acestuia, Mihai Baicu. Avocatul a sustinut marti o contestatie la executarea pedepsei a clientului sau la instanta suprema unde a explicat ca recent s-a finalizat o expertiza medico-legala care atesta conditia precara a sanatatii clientului sau. Avocatul a explicat pentru stiripesurse ca la acest moment Omar Hayssam s-ar deplasa in penitenciar in caruciorul cu rotile si ca boala Parkinson de care sufera ar fi avansat galopant. "Ii tremura mandibula, nu doar mainile sau capul. Parkinsonul de care sufera este intr- ...