OMS a declarat stare de urgenta mondiala din cauza noului coronavirus: Ce inseamna asta

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat joi stare de urgenta la nivel mondial din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, prin urmare toate tarile membre ale organizatiei trebuie sa ia imediat anumite masuri, pentru ca "limitarea transmiterii virusului este cheia succesului impotriva acestei epidemii care se manifesta in China cu atata putere in acest moment", a declarat Alexandru Rafila, reprezentantul OMS in Romania.