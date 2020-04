OMS analizeaza informatiile privind reaparitia COVID-19 la pacienti considerati vindecati

Organizația Mondială a Sănătății analizează informațiile privind reactivarea coronavirusului în Coreea de Sud și în China, după ultimele raportări care arată că zeci de pacienți considerați vindecați de coronavirus au fost testați din nou pozitiv. „Suntem la curent cu aceste informaţii referitoare la persoane care au fost testate negativ la COVID-19 folosind testarea de The post OMS analizează informaţiile privind reapariţia COVID-19 la pacienţi consideraţi vindecaţi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.