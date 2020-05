OMS este 'foarte ingrijorata', dupa ce pandemia a inceput sa loveasca țarile sarace: 'Avem inca mult de parcurs pana vom iesi'

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi-a exprimat miercuri îngrijorarea cu privire la creşterea numărului de noi cazuri de infecţii cu coronavirus în ţările sărace, în contextul în care multe dintre ţările dezvoltate au trecut deja la măsuri de relaxare, transmite Reuters potrivit Agerpres.

OMS a anunţat înregistrarea a 106.000 de noi cazuri de infecţie cu coronavirus în ultimele 24 de ore, cele mai multe produse în interval de 24 de ore de la începutul epidemiei."Avem încă mult de parcurs până vom ieşi din această pandemie", a declarat directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Suntem foarte îngrijoraţi cu privire la creşterea numărului de cazuri în ţările cu venit mic şi mediu", a adăugat el."În curând vom atinge borna tragică de 5 milioane de cazuri", a declarat şi Dr. Mike Ryan, şeful programului de urgenţă al OMS.OMS a fost criticată de preşedintele american Donald Trump pentru modul în care a tratat această epidemie la început şi pentru că a favorizat China. Recent, Trump a ameninţat chiar că SUA se vor retrage complet din OMS şi îşi vor înceta permanent finanţarea.

Directorul general al OMS a recunoscut că a primit o scrisoare de la Trump dar a refuzat alte comentarii. "Răspunsul este simplu: am primit scrisoarea şi o analizăm", a spus el.



Tedros Adhanom Ghebreyesus a mai precizat că este hotărât să-şi asume responsabilitatea pentru cele întâmplate. OMS a anunţat deschiderea unei investigaţii cu privire la răspunsul în faţa pandemiei care a apărut din China la sfârşitul anului trecut.



"Am mai spus şi mai spun că OMS solicită o astfel de investigaţie mai mult decât oricine altcineva. Trebuie făcută, iar atunci când se va face trebuie să fie una cuprinzătoare", a mai susţinut el despre această anchetă, refuzând însă să dea detalii cu privire la orizontul temporar în care ar putea fi lansată.