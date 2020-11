Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a pledat joi pentru necesitatea de a menţine deschise şcolile în perioada pandemiei de coronavirus şi este de părere că se poate evita carantina dacă sunt sporite măsurile de protecţie, relatează EFE, preluată de Agerpres. “Trebuie să asigurăm educaţia pentru copiii noştri”, a declarat directorul pentru Europa al OMS, Hans […] The post OMS Europa, pledoarie pentru deschiderea școlilor: Copiii și adolescenții nu sunt vectori de transmitere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.