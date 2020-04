OMS: Omenirea va avea un stil de viața diferit. Trebuie sa ne obișnuim cu noua normalitate

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat marţi că ridicarea oricăror restricţii impuse pentru stăvilirea transmiterii noului coronavirus trebuie să fie graduală, întrucât dacă interdicţiile vor fi relaxate prea curând, va exista o recrudescenţă a infectărilor, informează Reuters, conform agerpres.ro. Măsurile de izolare s-au dovedit eficiente, iar oamenii trebuie să fie pregătiţi pentru a adopta un […] The post OMS: Omenirea va avea un stil de viață diferit. Trebuie să ne obișnuim cu noua normalitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.