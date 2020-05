OMS: Opt vaccinuri anti-COVID-19 sunt in etapa de testare pe oameni

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunţat că opt vaccinuri anti coronavirus sunt în studiile clinice şi se testează pe oameni. Vaccinul produs de Universitatea din Oxford ar putea fi gata în şase luni. În Faza 1 şi 2 de testare se stabileşte doza şi eficacitatea unui medicament, scrie România TV. Companiile care au ajuns în cursa finală pentru vaccin sunt CanSino Biological Inc./Beijing Institute of Biotechnology - Faza 1 şi 2 de testare, Moderna/NIAID - Faza 1 şi 2 de testare, Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm - Faza 1 şi 2 de testare, Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm - Faza 1 şi 2 de testare, Sinovac - Faza 1 şi 2 de testare, University of Oxford - Faza 1 şi 2 de testare, BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer - Faza 1 şi 2 de testare, Inovio Pharmaceuticals - Faza 1 de testare.Din opt companii care sunt aproape de un vaccin, patru sunt din China. Două companii sunt din SUA, una este din Marea Britanie şi iar o altă echipă este o combinaţie între o companie americană, chineză şi germană.