OMS reia studiile privind efectele hidroxiclorochinei in tratamentul COVID-19

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat miercuri reluarea studiilor clinice asupra hidroxiclorochinei, la nouă zile după ce le-a suspendat în urma publicării unui studiu în prestigioasa revistă medicală The Lancet, relatează AFP şi Reuters, știrea fiind preluată de Agerpres. După analiza "datelor disponibile privind mortalitatea", membrii Comitetului de securitate şi monitorizare au estimat "că […]