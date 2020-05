OMS suspenda studiile cu hidroxiclochina la bolnavii COVID! Romania a investit in producția medicamentului

În urma rezultatelor unui studiu amplu, publicat de o revistă de specialitate, Organizația Mondială a Sănătății „sfătuiește” să folosească temporar clorochina sau derivații acesteia împotriva Covid-19, până la analizarea rezultatelor strânse deja de la pacienți din 35 de țări. Spitalele din Anglia și Franța nu-și mai tratează din luna aprilie pacienții COVID-19 cu hidroxiclorochină, pe când România […] The post OMS suspendă studiile cu hidroxiclochină la bolnavii COVID! România a investit în producția medicamentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.