Omul care l-ar putea ingropa pe Trump este agent CIA. ”A facut ce trebuia”

Surse liberale afirma ca o bună parte din membrii PNL nu vor, in realitate, ca moțiunea de cenzură să treacă. O trecere a moțiunii de cenzură ar complica relația PNL-USR și l-ar forța pe Iohannis să negocieze cu Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu.

Prima opțiune a PSD pentru noua propunere de comisar european după respingerea Rovanei Plumb de către comisia juridică a Parlamentului European ar fi Dan Nica, una dintre variantele vehiculate și până la propunerea Rovanei Plumb. De asemenea, șanse reale pentru a fi propusă are Ramona Mănescu, în prezent ministru de Externe".

Cozmin Gușă a comentat publicarea stenogramei conversației telefonice dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Consultantul politic a spus, printre altele, că "Scandalul Trump - Biden va aduce si Romania in prim plan" și că "As putea sa fac un pariu ca in scurt timp vor cere si desecretizarea convorbirilor de la Casa Alba, din luna august, care s-au purtat intre Trump si Klaus Iohannis"