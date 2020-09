Omul de afaceri care a lansat acuzatii grave la adresa lui Nicusor Dan denunta o tentativa de intimidare: 'Voi proba saptamana viitoare'

Oana Zamfir a prezentat, joi seară, la Sinteza zilei, un interviu exclusiv cu reprezentantul legal al proprietarilor unui ansamblu rezidențial. Acesta a lansat acuzaţii, sub protecția anonimatului, referitor la modul în care Nicușor Dan ar negocia cu dezvoltatorii pentru a obține beneficii clare: bani, apartamente.

După mai puţin de o zi, omul de afaceri Dan Bololoi recunoaşte că este cel care i-a confirmat Oanei Zamfir informaţii despre cazul în care ar fi implicat Nicuşor Dan şi afirmă că este victima unei tentative de indimidare din partea unor persoane care pretind a fi jurnalişti. Dan Bololoi promite că săptămâna viitoare va prezenta dovezi cu privire la acest caz.

"Doamna Oana Zamfir avea cunoştinţă că sunt parte în dosar. Era normal să ia legătura cu mine pentru a se convinge de realitatea situaţiei. Numai că am fost contactat, spre surprinderea mea, de cineva care a susţinut că este din partea Oanei Zamfir. S-a prezentat ca jurnalist de la o publicaţie de investigaţii. Nu era reprezentantul doamnei Oana Zamfir. Eu am răspuns, dar faţă de modul în care am fost interpelat eu consider că a fost nimic altceva decât o încercare de intimidare şi şantaj. Confirmările pe care eu i le-am exemplificat doamnei Oana Zamfir le voi proba săptămâna viitoare în sensul hotărârilor definitive şi irevocabile faţă de încercarea netemeinică şi nelegată de suspendare a unei autorizaţii de construcţii. Bineînţeles, cu întâmpinările la care dumneaei le-a menţionat", a declarat Dan Bololoi pentru STIRIPESURSE.RO.

Joi seara, la Antena 3 au fost prezentat interviul anonimizat în care se aduceau acuzaţi grave lui Nicuşor Dan.

"Dânsul ne-a contactat pe noi în ideea de a avea o discuție înainte de a promova o acțiune de anulare a autorizației de construcție, de altfel, acordată legal în acea perioadă. Înainte de a se promova începrea construcției. Am înțeles că, înainte de inițierea începerii construcției avusese o înțelegere prealabilă cu unul dintre proprietarii terenului, în sensul acordării unei suprafețe de teren pentru un parc de joacă sau ceva de genul", a spus martorul.

Acesta afirmă că proprietari ai respectivului loc de joacă ar fi trebuit să fie Nicușor Dan și Florin Pârvu. Aceștia nu au primit terenul și după ceva timp Nicușor Dan i-a chemat în instanță pentru anularea autorizației de construcție.

"Însă, față de discuția pe care am avut-o anterior, eu consider că această acțiune a fost promovată pentru un eventual șantaj. De la acel moment mi-au mai venit fel de fel, să zic așa, propuneri, în sensul unor eventuale sume de bani, după care s-a discutat eventualitatea unor apartamente pentru a se renunța la acest demers", a adăugat martorul.

Aceste propuneri erau de această fată făcute prin interpuși. "În permanență ne aduceau la cunoștință fel de fel de propuneri. Era vorba de patru apartamente, dacă nu mă înșel", a spus acesta.

În replică, Nicuşor Dan a acuzat-o pe Gabriela Firea şi televiziunea Antena 3 că ar duce o campanie murdară împotriva lui.

"Este revoltător că s-a ajuns atât de jos și că posturi de televiziune s-au pretat la campanii fățișe de denigrare a candidaturii mele. Pe de altă parte, aceste atacuri arată până unde poate merge un sistem corupt care își vede amenințat status quo-ul.

Bucureștenii, și nu numai, au putut vedea cu această ocazie fața acestui sistem, altfel foarte bine disimulat până acum.

Gabriela Firea se face responsabilă de această campanie murdară. Ea este autorul nu doar moral, dar și comanditarul atacurilor mincinoase la adresa mea, unele proferate chiar de domnia sa.

Trustul Antena 3, beneficiar direct al acțiunilor Caracatiței Pandele-Firea, e un instrument pesedist de manipulare, care aruncă România cu 30 de ani în urmă, pe vremea mineriadelor instrumentate de Ion Iliescu și Petre Roman.

„Marile dezvăluiri” despre mine de joi seară de la Antena 3 au fost un mare "fâs". A fost un delir șocant, în direct. Până și ceilalți comentatori din platou au fost uimiți de falsurile grosolane.

Doar disperarea că voi opri afacerile murdare și voi tăia încrengăturile mafiote din primărie poate duce la asemenea derapaje de la bun simț și democrație. Antena 3 nu mai știe ce să inventeze ca să-i mai dea o ultimă proptea electorală lui Firea, care e pe cale de a se prăbuși de la putere.

Dacă v-ați săturat de oameni ca Firea, care mint la fel ca Antena 3 și care fură viitorul bucureștenilor, vă rog să veniți la vot.

E singura șansă să facem curățenie în primărie și să scoatem mafia de Voluntari din Capitala României. E singura șansă ca Bucureștiul să scape de incompetență, minciună, risipă, trufie și hoție", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.