Omul de afaceri prins cu alcool si Xanax la volan in Copou, arest la domiciliu

Tribunalul Iasi a decis sa inlocuiasca masura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu in cazul omului de afaceri Dumitru Maricel Stan, care luna trecuta s-a urcat la volan baut si sub influenta substantelor psihotrope era sa omoare un copil. "In temeiul art.4251 alin.7 pct.2 lit.a C.proc.pen. si art.204 alin.12 C.proc.pen., admite contestatia formulata de inculpatul Stan Maricel-Dumitru, impotriva incheierii de sedinta nr.143JDL, pronuntate de Tribunalul Iasi la data de 13.08.2019 in dosarul nr.5018/99/2019. HORROR! Un sofer beat a fost la un pas sa produca o TRAGEDIE! Un copil a scapat cu NOROC - VIDEO Desfiinteaza, in parte, incheierea atacata si, in rejudecare: In baza art.237 alin.1 C.proc.pen., respin ...